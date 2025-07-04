Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Шалабаев встретился с коллективом завода «Теплообменник»

Главной темой разговора стало благоустройство дворов и общественных пространств.

Источник: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел встречу с более чем ста работниками предприятия «Теплообменник». Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Это уже четвёртый крупный завод, который он посещает вместе с главами районов и депутатами, чтобы обсудить важные вопросы, волнующие сотрудников.

Главной темой разговора стало благоустройство дворов и общественных пространств. В этом году в районе планируется обновить 34 наиболее нуждающиеся придомовые территории, а в следующем году работу продолжат. Также жители уже выбрали через голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» два объекта для благоустройства — на улицах Ленина, 41 и Космонавта Комарова.

«Решили начать в следующем году со сквера на Комарова, чтобы объединить сразу несколько территорий в одно большое комфортное пространство», — написал глава города.

Кроме того, на встрече обсудили установку камер видеонаблюдения в проблемных местах, где часто превышают скорость автомобилисты, чтобы повысить безопасность на дорогах.

«Понравилось, что сотрудники “Теплообменника” прекрасно знают и любят свой район, говорят о нём уверенно. Мои встречи с трудовыми коллективами продолжатся и дальше», — отметил Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев проверил ход благоустройства сквера у ДК Орджоникидзе.