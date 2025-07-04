Юрий Шалабаев встретился с коллективом завода «Теплообменник»

Главной темой разговора стало благоустройство дворов и общественных пространств. В этом году в районе планируется обновить 34 наиболее нуждающиеся придомовые территории, а в следующем году работу продолжат. Также жители уже выбрали через голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» два объекта для благоустройства — на улицах Ленина, 41 и Космонавта Комарова.