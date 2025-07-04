Юрий Шалабаев встретился с коллективом завода «Теплообменник»

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел встречу с более чем ста работниками предприятия «Теплообменник». Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
Это уже четвёртый крупный завод, который он посещает вместе с главами районов и депутатами, чтобы обсудить важные вопросы, волнующие сотрудников.
Главной темой разговора стало благоустройство дворов и общественных пространств. В этом году в районе планируется обновить 34 наиболее нуждающиеся придомовые территории, а в следующем году работу продолжат. Также жители уже выбрали через голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» два объекта для благоустройства — на улицах Ленина, 41 и Космонавта Комарова.
«Решили начать в следующем году со сквера на Комарова, чтобы объединить сразу несколько территорий в одно большое комфортное пространство», — написал глава города.
Кроме того, на встрече обсудили установку камер видеонаблюдения в проблемных местах, где часто превышают скорость автомобилисты, чтобы повысить безопасность на дорогах.
«Понравилось, что сотрудники “Теплообменника” прекрасно знают и любят свой район, говорят о нём уверенно. Мои встречи с трудовыми коллективами продолжатся и дальше», — отметил Юрий Шалабаев.
Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев проверил ход благоустройства сквера у ДК Орджоникидзе.