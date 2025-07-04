Александр Скрябин обсудил с жителями реализацию проекта «Сделаем вместе!»

«Когда я узнала о проекте, решила вместе с соседями принять в нем участие. В нашем густонаселенном районе уже удалось реализовать несколько полезных инициатив — в основном, по спортивной части. Мы очень хотим, чтобы у нашей молодежи были комфортные пространства для занятий физической культурой. Проект действительно очень важный и полезный — он позволяет горожанам быть включёнными в преобразование не только районов и города, но и всего региона», — поделилась жительница Ворошиловского района города Людмила Орехова.