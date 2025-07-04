Александр Скрябин обсудил с жителями реализацию проекта «Сделаем вместе!»

Глава города Ростова-на-Дону Александр Скрябин обсудил с ростовчанами реализацию губернаторского проекта «Сделаем вместе!». Его презентация по поручению врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, состоялась в администрации Ростова.
«В Ростовской области живёт много инициативных и неравнодушных людей, которые заботятся о своих дворах, посёлках, хуторах. Которым небезразлично, какими они будут завтра. И главное — эти люди готовы направлять свою энергию на то, чтобы делать жизнь вокруг себя и своих соседей лучше», — считает глава донского региона.
В заседании по презентации обновленного губернаторского проекта приняли участие депутаты Законодательного собрания Ростовской области, заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Дмитрий Сивак, председатель городской Думы Зинаида Неярохина, депутаты Ростовской-на-Дону городской Думы, инициативные жители города, члены общественных организаций, члены территориальных общественных самоуправлений.
«Юрий Борисович поручил сделать процесс отбора местных инициатив максимально открытым, чтобы как можно больше людей знали о нем и могли принять участие, — сказал глава города Александр Скрябин. — Поэтому было принято решение перевести обсуждения проектов из онлайн-режима в живые встречи. Губернаторский проект “Сделаем вместе” — один из самых значимых проектов, в котором принимают участие жители Ростовской области».
Председатель комиссии по образованию и культуре ростовской-на-Дону городской Думы Юлия Исакова подробно рассказала о механизме участия в проекте, критериях оценки инициатив, направлениях.
«Губернаторский проект “Сделаем вместе” позволяет жителям самостоятельно участвовать в развитии своей территории и решать наиболее актуальные вопросы местного значения», — отметила депутат.
Проект «Сделаем вместе» предоставляет жителям уникальную возможность самостоятельно участвовать в развитии своей территории и решать актуальные вопросы местного значения. На протяжении нескольких лет реализовывались различные проекты. В этом году по инициативе врио губернатора расширяются возможности и увеличивается финансирование.
«Когда я узнала о проекте, решила вместе с соседями принять в нем участие. В нашем густонаселенном районе уже удалось реализовать несколько полезных инициатив — в основном, по спортивной части. Мы очень хотим, чтобы у нашей молодежи были комфортные пространства для занятий физической культурой. Проект действительно очень важный и полезный — он позволяет горожанам быть включёнными в преобразование не только районов и города, но и всего региона», — поделилась жительница Ворошиловского района города Людмила Орехова.
В Ростове-на-Дону за время существования проекта в нем приняли участие более 11 тысяч жителей. Было реализовано 67 инициатив. А общая сумма средств, выделенных из городского бюджета на реализацию проектов, составила более 152 млн рублей.
В этом году в Ростове будет реализовано 17 новых проектов. Благодаря конкурсу благоустроят территории образовательных учреждений и парков города, установят игровые комплексы на детских площадках, модернизируют библиотеки
«Присоединяйтесь к нам и вместе сделаем наш город лучше!», — обратился к ростовчанам Александр Скрябин.
О времени и месте проведения встреч с горожанами будут информировать дополнительно. Более подробная информация о проекте доступна здесь на сайте #сделаемвместе61.рф.