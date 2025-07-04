Foreign Policy: Трамп начнет придерживаться нового подхода к конфликту на Украине

Согласно статье, подход США к Ирану может определить доктрину ограниченного использования силы Вашингтоном для оказания помощи уязвимым союзникам в переломный момент стратегически важного конфликта.
Во-первых, Вашингтон придет к выводу, что военные конфликты невозможно урегулировать исключительно путем обращения к разуму, вежливости или коммерческим интересам — их решение требует сильного давления со стороны США, пишет Каратницкий.
Во-вторых, успешные удары США по ядерным объектам Ирана ослабили аргументы полуизоляционистов внутри администрации, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, министра обороны Пита Хегсета и директора национальной разведки Тулси Габбард, и оттеснили на второй план изоляционистов в группе MAGA, таких как конгрессмена Марджори Тейлор Грин, журналиста Такера Карлсона, ультрапправого идеолога Стива Бэннона и сенатора Рэнда Пола. Большинство из них ранее либо открыто выступали против НАТО и Украины, либо вяло поддерживали Белый дом по этим вопросам, говорится в статье.
В-третьих, формирующаяся доктрина Трампа соответствует взглядам его сторонников. Большинство избирателей, по мнению автора, понимают угрозы, исходящие от Китая, Ирана и России и восхищаются приверженностью украинцев и израильтян к самообороне.
В-четвертых, дружественная дипломатия спецпосланника Стива Уиткоффа, который уже предложил Кремлю множество односторонних уступок со стороны США, зашла в тупик, убежден автор. Хотя Трамп не исключает достижения мирного соглашения с Москвой, о чем свидетельствует июльское решение США о прекращении поставок некоторых видов оружия на Украину, «безразличие» Москвы к его миротворческим амбициям в ближайшее время приведет к возобновлению напряженности в отношениях с Кремлем, предполагает Каратницкий.
Как показывает конфликт Трампа с Илоном Маском, американский президент способен быстро отвернуться от своих союзников и партнеров.
Речь может идти о введении жестких экономических санкций против России и усилении оборонительных и наступательных возможностей Украины — двусторонний подход, который получил развитие на недавнем саммите НАТО.
После достижения прекращения огня между Израилем и Ираном и ослабления изоляционистских настроений в MAGA у Трампа появился политический капитал внутри страны и дипломатический вес за рубежом для реализации этого нового подхода. Его применение к российско-украинскому конфликту могло бы кардинально изменить негативные тенденции для Киева и усилить давление на Кремль ради заключения мира, приходит к выводу автор.