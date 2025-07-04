Foreign Policy: Трамп начнет придерживаться нового подхода к конфликту на Украине

В-четвертых, дружественная дипломатия спецпосланника Стива Уиткоффа, который уже предложил Кремлю множество односторонних уступок со стороны США, зашла в тупик, убежден автор. Хотя Трамп не исключает достижения мирного соглашения с Москвой, о чем свидетельствует июльское решение США о прекращении поставок некоторых видов оружия на Украину, «безразличие» Москвы к его миротворческим амбициям в ближайшее время приведет к возобновлению напряженности в отношениях с Кремлем, предполагает Каратницкий.