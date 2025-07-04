США, Россия и Сингапур резко сократили инвестиции в Казахстан

Ранее «Курсив» писал, что в 2024 году валовый приток ПИИ упал на 28% — с $23,9 млрд до $17,1 млрд за год, а чистый и вовсе стал отрицательным — минус $2,55 млрд впервые за всю историю наблюдений с 2005 года. В Kazakh Invest тогда назвали явление временным и отметили, что исправить ситуацию удастся — в том числе за счет многочисленных инвестпроектов.