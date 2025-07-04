США, Россия и Сингапур резко сократили инвестиции в Казахстан

Рост инвестиций обеспечили: металлургия (+$310,4 млн), связь (+$1 млрд), финансовые услуги (+$768,9 млн), химпром (+$84 млн), автопром (+$50,5 млн), фармацевтика (+$25,8 млн).
Снижение зафиксировано в: нефтегазовой добыче (-$790,6 млн), добыче металлических руд (-$214,1 млн), геологоразведке (-$209,4 млн), производстве пластика и резины (-$207,5 млн), сухопутном и трубопроводном транспорте (-$60,2 млн).
В разрезе стран крупнейшим инвестором остались Нидерланды, увеличив вложения на $65,7 млн (+4,6%) — до $1,5 млрд. Существенный рост зафиксирован со стороны ОАЭ — с минус $70 млн до $737,4 млн, Китая — до $814,9 млн (+59,2%) и Швейцарии — до $108,9 млн (+74,7%). Особенно резко выросли инвестиции из Катара — на $1,13 млрд.
В то же время сократился приток из:
- России — на $444,7 млн, до $493,5 млн;
- США — на $1 млрд, до -$362,4 млн;
- Сингапура — на $333 млн, до $134,8 млн.
Чистый приток прямых иностранных инвестиций за первый квартал составил $2,35 млрд.
Ранее «Курсив» писал, что в 2024 году валовый приток ПИИ упал на 28% — с $23,9 млрд до $17,1 млрд за год, а чистый и вовсе стал отрицательным — минус $2,55 млрд впервые за всю историю наблюдений с 2005 года. В Kazakh Invest тогда назвали явление временным и отметили, что исправить ситуацию удастся — в том числе за счет многочисленных инвестпроектов.