Запрет на попрошайничество могут ввести в Нижегородской области

Дума Арзамаса приняла решение обратиться в Законодательное собрание Нижегородской области с инициативой о внесении изменений в региональный КоАП, сообщает пресс-служба гордумы города. Предлагается установить административную ответственность за приставания в общественных местах, включая навязчивое попрошайничество и навязывание услуг.