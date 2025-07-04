Запрет на попрошайничество могут ввести в Нижегородской области

Дума Арзамаса приняла решение обратиться в Законодательное собрание Нижегородской области с инициативой о внесении изменений в региональный КоАП, сообщает пресс-служба гордумы города. Предлагается установить административную ответственность за приставания в общественных местах, включая навязчивое попрошайничество и навязывание услуг.
Согласно проекту, наказание будет применяться в случае, если действия не подпадают под федеральную статью 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве.
Председатель Думы Арзамаса Игорь Плотичкин отметил, что сейчас в областном законодательстве существует пробел, не позволяющий эффективно бороться с подобными нарушениями порядка.
Ранее сообщалось, что Арзамас и Талас заключили дружественные отношения.