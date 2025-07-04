NBC: Хегсет остановил отправку оружия Киеву после аудита складов

О решении главы Пентагона NBC сообщили три анонимных источника, пишет «Интерфакс». Собеседники американской телекомпании рассказали, что Хегсет распорядился провести ревизию арсеналов. Эту обязанность он возложил на Объединенный комитет начальников штабов США (ОКНШ). Во время инвентаризации на складах Минобороны военные проверяющие зафиксировали недостаточное количество некоторых типов боеприпасов. Однако в заключении они оценили нехватку снарядов как неопасную и подчеркнули, что поставка оружия Киеву не приведет к угрозе боеспособности американских вооруженных сил.
После получения отчета о проверке арсеналов Хегсет единолично остановил отправку военной помощи украинской стороне. Приказ был неожиданным для Госдепартамента, Конгресса, союзников США по НАТО и властей Украины.
Источники NBC из Конгресса утверждают, что глава Пентагона поступает так не в первый раз. Ранее он ставил на паузу поставки вооружения в феврале и мае. Впоследствии распоряжения Хегсата отменялись. Решения министра обороны находят неизменную поддержку его заместителя по вопросам политики Элбриджа Колби. Этот представитель ведомства постоянно заявляет о необходимости увеличить поставки техники и вооружения на тихоокеанское направление для противодействия Китаю за счет сокращения поставок Киеву.
NBC утверждает, что, когда Хегсет приказал остановить отправку вооружения и боеприпасов Украине, часть оборудования уже была доставлена в Польшу и другие страны ЕС.
По данным телеканала, в Пентагоне понимают, что американские военные предприятия не в силах выпускать нужное количество современного вооружения. Из-за отправки военных пакетов на Украину склады Министерства обороны опустели. В частности, в арсеналах наблюдается дефицит 155-мм артиллерийских снарядов.
Президент США Дональд Трамп 4 июля подчеркнул, что Штаты все также отправляют оружие Киеву, за исключением нескольких видов вооружений. Он обвинил Джо Байдена в том, что Пентагон теперь не всегда способен оказывать военную поддержку.