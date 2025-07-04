NBC: Хегсет остановил отправку оружия Киеву после аудита складов

Источники NBC из Конгресса утверждают, что глава Пентагона поступает так не в первый раз. Ранее он ставил на паузу поставки вооружения в феврале и мае. Впоследствии распоряжения Хегсата отменялись. Решения министра обороны находят неизменную поддержку его заместителя по вопросам политики Элбриджа Колби. Этот представитель ведомства постоянно заявляет о необходимости увеличить поставки техники и вооружения на тихоокеанское направление для противодействия Китаю за счет сокращения поставок Киеву.