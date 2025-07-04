Минобороны сообщило о массированном ответном ударе по предприятиям ВПК в Киеве

Командование Воздушных сил ВСУ в свою очередь сообщало, что Украина была атакована 11 ракетами, среди которых «Кинжал» и «Искандер», а также 539 беспилотниками. Украинские военные утверждали, что из 550 целей им якобы удалось обезвредить 478. Тем не менее в ВСУ также заявили, что зафиксировали восемь прилетов и 33 факта падения обломков.