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Политолог: бескомпромиссность Путина вызвала недовольство Трампа

Президент РФ Владимир Путин бескомпромиссно отстаивает интересы России, и это вызывает недовольство американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в интервью изданию «Инфо24».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Президент России Владимир Путин бескомпромиссен в вопросах защиты национальных интересов нашей страны. Если глава Белого дома жаждет какого-то удовлетворения, то ему следует прекратить поставлять оружие и боеприпасы Украине, а также запретить это делать Евросоюзу», — отметил Перенджиев.

По мнению политолога, Путин в очередной раз дал понять Трампу, что Россия намерена добиваться поставленных целей в рамках спецоперации и продолжит освобождение Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Эксперт также отметил, что переговоры российского президента с лидерами США и Франции наглядно показали, что Москва продолжает укреплять свои позиции в мире, а «так называемая политика изоляции России в мире, которую в течение нескольких последних лет проводили западные страны, полностью провалилась».

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что недоволен результатами телефонного разговора с Владимиром Путиным. Он отметил, что беседа охватила широкий спектр международных проблем, в том числе положение дел вокруг Ирана и ситуацию на Украине. Президент США признался, что недоволен текущим положением дел на Украине и заявил, что ему не удалось достичь прогресса в решении конфликта между Москвой и Киевом. Разговор лидеров состоялся 3 июля.

1 июля Владимир Путин пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине. Это был первый телефонный разговор глав государств за последние три года.

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