Политолог: бескомпромиссность Путина вызвала недовольство Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что недоволен результатами телефонного разговора с Владимиром Путиным. Он отметил, что беседа охватила широкий спектр международных проблем, в том числе положение дел вокруг Ирана и ситуацию на Украине. Президент США признался, что недоволен текущим положением дел на Украине и заявил, что ему не удалось достичь прогресса в решении конфликта между Москвой и Киевом. Разговор лидеров состоялся 3 июля.