По мнению политолога, Путин в очередной раз дал понять Трампу, что Россия намерена добиваться поставленных целей в рамках спецоперации и продолжит освобождение Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.
Эксперт также отметил, что переговоры российского президента с лидерами США и Франции наглядно показали, что Москва продолжает укреплять свои позиции в мире, а «так называемая политика изоляции России в мире, которую в течение нескольких последних лет проводили западные страны, полностью провалилась».
Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что недоволен результатами телефонного разговора с Владимиром Путиным. Он отметил, что беседа охватила широкий спектр международных проблем, в том числе положение дел вокруг Ирана и ситуацию на Украине. Президент США признался, что недоволен текущим положением дел на Украине и заявил, что ему не удалось достичь прогресса в решении конфликта между Москвой и Киевом. Разговор лидеров состоялся 3 июля.
1 июля Владимир Путин пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине. Это был первый телефонный разговор глав государств за последние три года.