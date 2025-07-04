Кадыров обратился к недоброжелателям из-за слухов о смерти

В мае Кадыров опубликовал видео с размышлениями о болезни, жизни и смерти. Там он сказал, что «все чаще слышу сплетни о моей болезни — мол, я умираю, мне осталось немного». В ответ он сказал, что это путь каждого человека, а «если мне суждено прожить 50, 60 или 70 лет, я их проживу, как предписано, и никто не отнимет ни дня». Также он добавил, что «вы как были сплетниками без мужества, прячущимися, словно мыши, за границей, так и остались, это ваша сущность», — говорит закадровый голос. На записи был показан Кадыров, который движется на фоне старинной башни.