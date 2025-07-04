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В Киеве заявили, что в Дании будут производить украинское оружие

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украинские военно-промышленные компании откроют производство оружия в Дании, утверждает министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня в Копенгагене мы с министром промышленности Дании Мортеном Бёдсковом подписали историческое соглашение. Оно открывает путь к созданию украинских оборонных производств на территории Дании», — написал Сметанин в своем Telegram-канале.

Он заявил, что указанная страна стала первой, куда Украина экспортирует собственные оборонные технологии для производства.

Россия считает, что такого рода сделки мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

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