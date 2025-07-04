Полковник Ходаренок: реакция Киева на удар ВС РФ говорит о слабости украинской ПВО

И, что характерно, изменилась риторика официальных лиц ВСУ. Ранее традиционно удивляла скорость, с которой на Украине докладывали о результатах очередных ударов российских средств воздушного нападения. Еще не рассеялся пороховой дым, а в Киеве уже точно было известно: с российской стороны запущено столько-то ракет и дронов, с украинской — обстреляно столько-то. Большая часть целей (а то и практически все) средствами украинской ПВО поражены. Причем чуть ли не с точностью до одного аппарата.