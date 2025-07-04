НБМ и Международная финансовая корпорация заключили Соглашение о сотрудничестве

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) и Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в Группу Всемирного банка, подписали Соглашение о сотрудничестве по реализации Дорожной карты устойчивого развития на 2024−2028 годы, сообщили в пресс-службе НБМ.
Подписание состоялось 3 июля в Люксембурге на полях заседания Учредительного собрания МВФ и Группы Всемирного банка.
Документ, подписанный главой НБМ Анкой Драгу и региональным вице-президентом IFC по Европе, Латинской Америке и Карибскому региону Альфонсо Гарсия Мора, направлен «на укрепление нормативной базы в области устойчивого финансирования и развитие институционального потенциала надзорных органов и банковского сектора в Республике Молдова для поддержки перехода к устойчивой экономике в соответствии с европейскими и международными стандартами».
Так, IFC окажет техническую помощь для реализации Дорожной карты устойчивого развития по двум направлениям: разработка нормативной базы и укрепление институционального потенциала. В частности, это поддержка зеленых кредитов, нефинансовой отчетности и организация обучающих сессий для сотрудников НБМ и банковского сектора.
Инициатива интегрирована в приоритеты, принятые в рамках Национальной программы по присоединению к Европейскому союзу, Плана роста Молдовы и поддерживает процесс транспонирования Регламента ЕС 2020/852 о таксономии устойчивой деятельности, который должен быть завершен к 2026 году.