НБМ и Международная финансовая корпорация заключили Соглашение о сотрудничестве

Документ, подписанный главой НБМ Анкой Драгу и региональным вице-президентом IFC по Европе, Латинской Америке и Карибскому региону Альфонсо Гарсия Мора, направлен «на укрепление нормативной базы в области устойчивого финансирования и развитие институционального потенциала надзорных органов и банковского сектора в Республике Молдова для поддержки перехода к устойчивой экономике в соответствии с европейскими и международными стандартами».