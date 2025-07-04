Taiwan News: Тайвань спустил на воду корвет-невидимку собственной разработки

Первый корвет второй партии получил название «Даньцзян» в честь реки, говорится в статье. В феврале он сошел с верфи для оснащения системами вооружения. Ожидается, что он поступит в ВМФ Тайваня в следующем году после дополнительных испытаний, а затем начнутся учебные программы для экипажа.