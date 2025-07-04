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Taiwan News: Тайвань спустил на воду корвет-невидимку собственной разработки

В среду в Тайване в закрытом режиме состоялась церемония спуска на воду первого из второй партии корветов класса Tuo Chiang, которых прозвали «убийцами авианосцев», пишет Taiwan News.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Первый корвет второй партии получил название «Даньцзян» в честь реки, говорится в статье. В феврале он сошел с верфи для оснащения системами вооружения. Ожидается, что он поступит в ВМФ Тайваня в следующем году после дополнительных испытаний, а затем начнутся учебные программы для экипажа.

Новый корвет построен по схеме катамарана. Его длина составляет 60,4 метра, ширина — 14 метров, скорость хода — 30 узлов, а дальность плавания превышает 1800 морских миль.

Корветы этой партии будут оснащены 76-мм морской пушкой, системой ближнего боя Phalanx для защиты от приближающихся ракет, четырьмя противокорабельными ракетами Hsiung Feng II и восемью Hsiung Feng III, а также зенитными ракетами Sea Sword II. Элементы малозаметности затрудняют отслеживание этих кораблей, подчеркивает издание.

На вооружении Тайваня уже находятся шесть корветов-невидимок из первой партии. Они являются ключевым элементом политики Тайваня, которая направлена на наращивание производства вооружений внутри страны на фоне растущей угрозы со стороны Китая, говорится в статье.