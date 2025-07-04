Taiwan News: Тайвань спустил на воду корвет-невидимку собственной разработки

Первый корвет второй партии получил название «Даньцзян» в честь реки, говорится в статье. В феврале он сошел с верфи для оснащения системами вооружения. Ожидается, что он поступит в ВМФ Тайваня в следующем году после дополнительных испытаний, а затем начнутся учебные программы для экипажа.
Новый корвет построен по схеме катамарана. Его длина составляет 60,4 метра, ширина — 14 метров, скорость хода — 30 узлов, а дальность плавания превышает 1800 морских миль.
Корветы этой партии будут оснащены 76-мм морской пушкой, системой ближнего боя Phalanx для защиты от приближающихся ракет, четырьмя противокорабельными ракетами Hsiung Feng II и восемью Hsiung Feng III, а также зенитными ракетами Sea Sword II. Элементы малозаметности затрудняют отслеживание этих кораблей, подчеркивает издание.
На вооружении Тайваня уже находятся шесть корветов-невидимок из первой партии. Они являются ключевым элементом политики Тайваня, которая направлена на наращивание производства вооружений внутри страны на фоне растущей угрозы со стороны Китая, говорится в статье.