Самарский губернатор поручил отправить в зону СВО спецтехнику на 220 млн рублей

Напомним, сегодня утром в Самаре на площади Славы командирам воинских подразделений от Правительства области передали очередную партию помощи нашим бойцам в зону СВО. Это специализированная техника на общую сумму более 220 млн рублей, в том числе бронеавтомобиль СБА ЛАДОГА с установленной станцией РЭБ для подавления БПЛА, грузовой бронеавтомобиль ЧЕКАН также со станцией РЭБ, бронеавтомобиль БПП ЧЕКАН с башней под КПВТ и ПКТ со встроенным тепловизионным прицелом и установленной станцией РЭБ для подавления БПЛА. Кроме того, 350 FPV-дронов, 60 ручных комплексов борьбы с БПЛА «Палтус», 56 квадрокоптеров DJI Mavic.