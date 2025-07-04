Ермак сообщил, что Зеленский поговорил с Трампом

Накануне Зеленский сообщил, что готовится к разговору с Дональдом Трампом на фоне приостановки поставок американского оружия Киеву. В тот же день Трамп провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого, как сообщалось, обсуждались вопросы безопасности и ситуация на Украине.