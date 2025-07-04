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Ермак сообщил, что Зеленский поговорил с Трампом

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что разговор между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, ранее анонсированный украинским лидером, состоялся. По словам Ермака, подробности диалога будут обнародованы позже.

Источник: Reuters

«Скоро всё узнаете», — кратко отметил Ермак у себя в Telegram-канале.

Накануне Зеленский сообщил, что готовится к разговору с Дональдом Трампом на фоне приостановки поставок американского оружия Киеву. В тот же день Трамп провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого, как сообщалось, обсуждались вопросы безопасности и ситуация на Украине.

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