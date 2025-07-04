Апелляционная палата Бельц аннулировала выборы мэра в молдавском селе: Никанор Чокинэ, который сбил насмерть подростка и пытался скрыться, остался без кресла

Северная апелляционная палата аннулировала выборы мэра ниспоренского села Болдурешть, победу на которых одержал Никанор Чокинэ, пытавшийся скрыть тот факт, что он за рулем служебного автомобиля насмерть сбил подростка.
На новых выборах Чокинэ победил с перевесом в 13 голосов, причём его победу подтвердили после пересчёта голосов, а вице-председатель молдавского ЦИК Павел Постикэ назвал ситуацию сложной с моральной точки зрения, но победой правового государства, поскольку запрета баллотироваться Чокинэ не имел.
И кто победил теперь? Правовое государство или право государства сделать звонок в суд?
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