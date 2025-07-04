Илон Маск вновь выступил с идеей создания новой партии в США

Миллиардер опубликовал свой пост с вопросом к американцам 4 июля, в День независимости страны. Он объяснил, что сделал это не случайно, так как считает государственный праздник подходящим моментом, чтобы спросить сограждан о том, хотят ли они внести изменения в двухпартийную систему. Бизнесмен уточнил, что некоторые американцы считают, что в стране, где действуют только Республиканская и Демократическая партии, по сути «однопартийная система».