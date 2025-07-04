Илон Маск вновь выступил с идеей создания новой партии в США

«Должны ли мы создать партию Америки?» — приводят «Ведомости» обращение Маска в соцсети X.
Миллиардер опубликовал свой пост с вопросом к американцам 4 июля, в День независимости страны. Он объяснил, что сделал это не случайно, так как считает государственный праздник подходящим моментом, чтобы спросить сограждан о том, хотят ли они внести изменения в двухпартийную систему. Бизнесмен уточнил, что некоторые американцы считают, что в стране, где действуют только Республиканская и Демократическая партии, по сути «однопартийная система».
Пользователи Сети активно отвечают на вопрос Илона Маска. Большинство голосующих по состоянию на 16:30 по московскому времени 4 июля поддерживают инициативу миллиардера.
Маск задал вопрос о создании новой партии на следующий день после одобрения в нижней палате Конгресса «Большого прекрасного законопроекта», который продвигал Дональд Трамп. Документ сокращает расходы на социальное обеспечение и увеличивает траты на оборону и защиту границ. Илон Маск выступал против принятия закона. По мнению бизнесмена, закон Трампа увеличит долговую нагрузку США и дефицит бюджета.
Слова миллиардера подкрепляются отчетом управления конгресса по бюджету. Аудит документа свидетельствует, что трамповский закон увеличит нехватку средств в федеральном бюджете на $3,3 трлн в течение 10 лет.
Впервые Маск предложил создать третью партию в Америке 1 июля. Он уговаривал конгрессменов выступить против принятия «Большого и прекрасного закона» Трампа и пообещал, что если документ все-таки одобрят, то он будет способствовать созданию политического объединения.