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Илон Маск вновь выступил с идеей создания новой партии в США

Бизнесмен и бывший советник президента США Дональда Трампа Илон Маск вновь напомнил о своей инициативе по созданию третьей политической партии в стране. Он поинтересовался у подписчиков в Сети, что они думают на этот счет.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Должны ли мы создать партию Америки?» — приводят «Ведомости» обращение Маска в соцсети X.

Миллиардер опубликовал свой пост с вопросом к американцам 4 июля, в День независимости страны. Он объяснил, что сделал это не случайно, так как считает государственный праздник подходящим моментом, чтобы спросить сограждан о том, хотят ли они внести изменения в двухпартийную систему. Бизнесмен уточнил, что некоторые американцы считают, что в стране, где действуют только Республиканская и Демократическая партии, по сути «однопартийная система».

Пользователи Сети активно отвечают на вопрос Илона Маска. Большинство голосующих по состоянию на 16:30 по московскому времени 4 июля поддерживают инициативу миллиардера.

Маск задал вопрос о создании новой партии на следующий день после одобрения в нижней палате Конгресса «Большого прекрасного законопроекта», который продвигал Дональд Трамп. Документ сокращает расходы на социальное обеспечение и увеличивает траты на оборону и защиту границ. Илон Маск выступал против принятия закона. По мнению бизнесмена, закон Трампа увеличит долговую нагрузку США и дефицит бюджета.

Слова миллиардера подкрепляются отчетом управления конгресса по бюджету. Аудит документа свидетельствует, что трамповский закон увеличит нехватку средств в федеральном бюджете на $3,3 трлн в течение 10 лет.

Впервые Маск предложил создать третью партию в Америке 1 июля. Он уговаривал конгрессменов выступить против принятия «Большого и прекрасного закона» Трампа и пообещал, что если документ все-таки одобрят, то он будет способствовать созданию политического объединения.

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