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Оппозиция назвала саммит Молдавия — ЕС неуважением к воле жителей страны

Оппозиция Молдавии выступила против проведения саммита Молдавия — Евросоюз.

Источник: РИА "Новости"

КИШИНЕВ, 4 июл — РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок «Победа» выразил категорический протест против проведения в Кишиневе саммита Молдавия — Евросоюз, считая это неуважением к воле жителей республики, большинство которых высказались против вступления в ЕС.

Ранее администрация президента Молдавии Майя Санду сообщила, что 4 июля состоится саммит Молдавия — Евросоюз. Со стороны Евросоюза в саммите примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта. Мероприятие начнется вечером в пятницу в президентской резиденции в Кишиневе. По данным администрации президента, лидеры также обсудят расширение экономических связей и сотрудничества в таких областях, как инфраструктура, энергетика, цифровизация и региональное развитие.

«Блок “Победа” выражает категорический протест против саммита Молдова-ЕС. Проводить саммит в стране, где большинство людей высказались против вступления в ЕС, — это прямое неуважение к воле народа. Партия ПДС (правящая партия “Действие и солидарность” — ред.) под лозунгами евроинтеграции довела Молдову до бедности и диктатуры. Нас лишают конституционного права на нейтралитет, ЕС направляет сотни миллионов евро на милитаризацию. А вся “помощь” якобы на развитие оказывается кредитами, которые предстоит отдавать нашим детям и внукам», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока.

В политсиле указали, что другая цена «европейского будущего» от ПДС — это цензура, давление на оппозицию, преследования и аресты несогласных. «Европе не нужна сильная и независимая Молдова. Им нужна наша земля — ресурс, который невозможно восполнить. Нужен еще один послушный вассал, не имеющий своего мнения. Мы против порабощения нашей Родины», — подчеркивается в сообщении.

Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное — на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два — в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали «глубокий раскол в молдавском обществе», и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.

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