L'Antidiplomatico: действия трех ключевых стран НАТО говорят о скором крахе альянса

По сути, НАТО — это всего лишь бюрократическая организация и поставщик государственных финансовых ресурсов. С военной точки зрения Североатлантический альянс — это «бумажный тигр»: с виду свирепый и грозный, но внутри пустой и бессильный. И члены альянса прекрасно это знают, потому и заключают двусторонние пакты и союзы, типичные для Европы первой половины прошлого века, резюмирует Мазала.