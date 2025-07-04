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L'Antidiplomatico: действия трех ключевых стран НАТО говорят о скором крахе альянса

Саммит НАТО, состоявшийся в Гааге 25 июня, обернулся триумфом политической линии американского президента Трампа и явным унижением европейских лидеров. Члены НАТО договорились повысить расходы на оборону до 5% ВВП и подтвердили приверженность статье 5 устава НАТО. Но так ли дела обстоят на самом деле, задается вопросом Джузеппе Мазала в статье для L'Antidiplomatico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Хотя саммит в Гааге был очень кратким, чтобы не раздражать и не утомлять американского президента, европейские лидеры успели устроить представления подобострастия, говорится в статье. Ложку дегтя в их бочку меда внесла только Испания: премьер-министр Педро Санчес назвал военные расходы, которые его стране придется нести, если Мадрид решит подчиниться решению, принятому на саммите, «бесполезными и ненормальными».

Все остальные участники саммита, по мнению автора, переборщили с ликованием по поводу «обретенного единства» альянса. Но что-то в их заявлениях заставляет сомневаться, говорится в статье.

Еще в 2019 году президент Франции Эммануэль Макрон диагностировал «смерть мозга» НАТО. ​​А уже в 2025 году, всего за несколько дней до саммита в Гааге, министр обороны Италии Гвидо Крозетто объявил НАТО «бесполезной» организацией. Помимо важных и символичных заявлений, есть конкретные действия ряда стран — участниц альянса, которые ставят под сомнение наличие слепого доверия к НАТО в Европе, пишет Мазала.

В начале мая Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали двусторонний договор о взаимной обороне. А в начале июля стало известно, что Германия и Великобритания готовятся подписать аналогичный договор с положением о взаимной обороне.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что логика здесь хромает.

Зачем этим странами подписывать договоры о взаимной обороне, если все они и так обязаны защищать друг друга в соответствии со статьей 5 устава НАТО?

Ответ на этот вопрос прост: члены Североатлантического альянса подписывают двусторонние пакты о взаимной обороне, поскольку знают, что статья 5 нереализуема, пишет автор.

По сути, НАТО — это всего лишь бюрократическая организация и поставщик государственных финансовых ресурсов. С военной точки зрения Североатлантический альянс — это «бумажный тигр»: с виду свирепый и грозный, но внутри пустой и бессильный. И члены альянса прекрасно это знают, потому и заключают двусторонние пакты и союзы, типичные для Европы первой половины прошлого века, резюмирует Мазала.

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