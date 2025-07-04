L'Antidiplomatico: действия трех ключевых стран НАТО говорят о скором крахе альянса

Хотя саммит в Гааге был очень кратким, чтобы не раздражать и не утомлять американского президента, европейские лидеры успели устроить представления подобострастия, говорится в статье. Ложку дегтя в их бочку меда внесла только Испания: премьер-министр Педро Санчес назвал военные расходы, которые его стране придется нести, если Мадрид решит подчиниться решению, принятому на саммите, «бесполезными и ненормальными».
Еще в 2019 году президент Франции Эммануэль Макрон диагностировал «смерть мозга» НАТО. А уже в 2025 году, всего за несколько дней до саммита в Гааге, министр обороны Италии Гвидо Крозетто объявил НАТО «бесполезной» организацией. Помимо важных и символичных заявлений, есть конкретные действия ряда стран — участниц альянса, которые ставят под сомнение наличие слепого доверия к НАТО в Европе, пишет Мазала.
В начале мая Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали двусторонний договор о взаимной обороне. А в начале июля стало известно, что Германия и Великобритания готовятся подписать аналогичный договор с положением о взаимной обороне.
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что логика здесь хромает.
Ответ на этот вопрос прост: члены Североатлантического альянса подписывают двусторонние пакты о взаимной обороне, поскольку знают, что статья 5 нереализуема, пишет автор.
По сути, НАТО — это всего лишь бюрократическая организация и поставщик государственных финансовых ресурсов. С военной точки зрения Североатлантический альянс — это «бумажный тигр»: с виду свирепый и грозный, но внутри пустой и бессильный. И члены альянса прекрасно это знают, потому и заключают двусторонние пакты и союзы, типичные для Европы первой половины прошлого века, резюмирует Мазала.