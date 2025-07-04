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Axios: Трамп и Зеленский обсудили поставки систем ПВО Киеву

Журналист интернет-портала Барак Равид также уточнил, что беседа состоялась 4 июля утром.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудили поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) Украине. Об этом сообщил в X журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид.

По словам его источников, разговор состоялся 4 июля утром по времени восточного побережья США, его продолжительность составила около 40 минут.

Британская газета Financial Times сообщила 3 июля со ссылкой на источники, что Трамп и Зеленский обсудят приостановку поставок некоторых видов американских вооружений Киеву. 2 июля американская газета The New York Times проинформировала, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений.

Вместе с тем Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву, но при этом исходит из того, что Соединенные Штаты сами нуждаются в вооружениях.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Трампом, состоявшемся 3 июля, заявил, что Москва продолжает ожидать сроков нового раунда переговоров с киевским режимом. Тема прекращения поставок оружия Вашингтоном Киеву не затрагивалась в беседе лидеров РФ и США, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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