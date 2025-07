Axios: Трамп и Зеленский обсудили поставки систем ПВО Киеву

Британская газета Financial Times сообщила 3 июля со ссылкой на источники, что Трамп и Зеленский обсудят приостановку поставок некоторых видов американских вооружений Киеву. 2 июля американская газета The New York Times проинформировала, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений.