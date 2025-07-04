Журналист Херш: США хотели отбросить ядерную программу Ирана на год назад

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Удары США по объектам Ирана были призваны не дать Тегерану создать ядерное оружие в краткосрочной перспективе, цели полного уничтожения иранской ядерной программы Вашингтон перед собой не ставил. Об этом сообщил со ссылкой на неназванное должностное лицо в американской администрации журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack.
Целью ударов, пишет Херш «было не допустить создания Ираном ядерного оружия в краткосрочной перспективе, примерно на год, и надеяться, что они [Иран] не будут пытаться снова». «Было четкое понимание того, что никаких ожиданий об уничтожении каждого аспекта ядерной программы нет», — указал журналист.
Херш также отмечает, что отсутствие признаков повышения радиационного фона после удара по объекту в Фордо является свидетельством того, что порядка 200 кг обогащенного урана были перевезены на объект в Исфахан до атаки.
Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.