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Страна НАТО отказалась отправлять свои войска на Украину

Премьер-министр Румынии Илие Боложан исключил возможность отправки военнослужащих страны для участия в украинском конфликте. Глава правительства подчеркнул, что данный вариант не обсуждается властями, независимо от сложившейся международной ситуации.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«[Правительство] Румынии ни в коем случае не ставит вопрос о вступлении в войну, ни раньше, ни сейчас, оно не отправляет на войну наших молодых людей и детей», — цитирует румынского премьера «Ура.ру» со ссылкой на телеканал Antena3.

Несмотря на это, Боложан сказал, что Румыния согласна с увеличением расходов стран НАТО на оборону. Он подчеркнул, что особенно это важно для восточного фланга альянса.

По итогам Гаагского саммита страны-члены НАТО приняли решение о поэтапном наращивании оборонных расходов. Согласно достигнутым договоренностям, к 2035 году государства, входящие в альянс, будут направлять не менее 3,5% ВВП на военные нужды и до 1,5% ВВП — на защиту критической инфраструктуры, развитие инноваций и укрепление ОПК.

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