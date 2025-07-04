Страна НАТО отказалась отправлять свои войска на Украину

«[Правительство] Румынии ни в коем случае не ставит вопрос о вступлении в войну, ни раньше, ни сейчас, оно не отправляет на войну наших молодых людей и детей», — цитирует румынского премьера «Ура.ру» со ссылкой на телеканал Antena3.
Несмотря на это, Боложан сказал, что Румыния согласна с увеличением расходов стран НАТО на оборону. Он подчеркнул, что особенно это важно для восточного фланга альянса.
По итогам Гаагского саммита страны-члены НАТО приняли решение о поэтапном наращивании оборонных расходов. Согласно достигнутым договоренностям, к 2035 году государства, входящие в альянс, будут направлять не менее 3,5% ВВП на военные нужды и до 1,5% ВВП — на защиту критической инфраструктуры, развитие инноваций и укрепление ОПК.