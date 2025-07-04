ЦИК исключает любую возможность манипулирования данными в системе «Выборы»

Центризбирком сообщил, что в целях безопасности ГАИС «Выборы» была размещена на платформе Службы информационных технологий и кибербезопасности (STISC), при этом эксплуатация, целостность, доступ и использование остаются под управлением ЦИК, а STISC несет ответственность только за фильтры для размещения информационных систем на своей инфраструктуре.