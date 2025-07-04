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ЦИК исключает любую возможность манипулирования данными в системе «Выборы»

В Центризбиркоме Молдовы заявили, что манипулирования данными в государственной информсистеме «Выборы» исключены.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik.Любая возможность манипулирования данными в Государственной автоматизированной информационной системе «Выборы» (ГАИС «Выборы») исключается, заверили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Ведомство выпустило релиз, в котором осудило «распространение ложной информации и вредоносных толкований относительно своей независимости».

«ЦИК считает, что эта ложная информация, распространяемая в публичном пространстве, представляет собой преднамеренную атаку на демократию, направленную на дискредитацию института и получение политических преимуществ в связи с парламентскими выборами, которые состоятся 28 сентября», — говорится в релизе.

Центризбирком сообщил, что в целях безопасности ГАИС «Выборы» была размещена на платформе Службы информационных технологий и кибербезопасности (STISC), при этом эксплуатация, целостность, доступ и использование остаются под управлением ЦИК, а STISC несет ответственность только за фильтры для размещения информационных систем на своей инфраструктуре.

«Что касается проверки количества проголосовавших избирателей, то любая возможность манипулирования данными в системе исключается, поскольку они могут быть проверены на основании протоколов, составленных избирательными комиссиями избирательных участков», — заверили в Центризбиркоме.

ЦИК также подчеркнула свою твердую приверженность «соблюдению демократических норм и обеспечению свободных и справедливых выборов для всех граждан».