ЦИК исключает любую возможность манипулирования данными в системе «Выборы»

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik.Любая возможность манипулирования данными в Государственной автоматизированной информационной системе «Выборы» (ГАИС «Выборы») исключается, заверили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Ведомство выпустило релиз, в котором осудило «распространение ложной информации и вредоносных толкований относительно своей независимости».
«ЦИК считает, что эта ложная информация, распространяемая в публичном пространстве, представляет собой преднамеренную атаку на демократию, направленную на дискредитацию института и получение политических преимуществ в связи с парламентскими выборами, которые состоятся 28 сентября», — говорится в релизе.
Центризбирком сообщил, что в целях безопасности ГАИС «Выборы» была размещена на платформе Службы информационных технологий и кибербезопасности (STISC), при этом эксплуатация, целостность, доступ и использование остаются под управлением ЦИК, а STISC несет ответственность только за фильтры для размещения информационных систем на своей инфраструктуре.
«Что касается проверки количества проголосовавших избирателей, то любая возможность манипулирования данными в системе исключается, поскольку они могут быть проверены на основании протоколов, составленных избирательными комиссиями избирательных участков», — заверили в Центризбиркоме.
ЦИК также подчеркнула свою твердую приверженность «соблюдению демократических норм и обеспечению свободных и справедливых выборов для всех граждан».