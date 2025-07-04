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Претендентов уже четверо: избирательная кампания в Татарстане набирает обороты

В региональный Центризбирком поступили первые документы от кандидата на пост Раиса Татарстана.

До выборов руководителя республики остается немногим более двух месяцев. Кандидаты на эту должность подают документы. В ЦИК Татарстана рассказали об особенностях нынешней избирательной кампании.

Выборы Раиса республики пройдут 14 сентября. Сейчас идет этап выдвижения кандидатов, рассказал глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев на брифинге.

Кондратьев напомнил, что выдвигать кандидатов на выборы Раиса РТ могут только политические партии. То есть, самовыдвиженцев не будет. На сегодняшний день выдвинуто 4 кандидата: ﻿﻿﻿Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), ﻿﻿﻿Рустам Минниханова («Единая Россия»), ﻿﻿﻿Хафиз Миргалимов (КПРФ) и ﻿﻿﻿Руслан Юсупов (ЛДПР).

Из всех кандидатов документы в ЦИК РТ пока подал только один — Руслан Юсупов.

«Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии мы утвердили список его доверенных лиц и уже готовы выдать им удостоверения», — сообщил глава Центризбиркома республики.

Подать документы претенденты могут до 18 часов 11 июля.

Кандидатам необходимо собрать подписи в свою поддержку. Поддержать претендента на пост руководителя республики должны не менее 384 депутатов представительных органов муниципалитетов, в том числе не менее 96 депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов.

Собрать подписи необходимо на территории не менее 34 муниципальных районов Татарстана.

«Чтобы вся республика была представлена голосами поддержки наших кандидатов», — подчеркнул глава ЦИК РТ.

С 20 по 30 июля претенденты должны направить вместе с собранными подписями в Центризбирком региона документы для регистрации. ЦИК РТ, заверил журналистов Кондратьев, постарается быстро, но скрупулезно проверить документы для регистрации кандидатов.

В Единый день голосования, 14 сентября, в республике также будут проводиться допвыборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному округу № 18. Необходимость их проведения связана с тем, что освободился депутатский мандат: Геннадий Емельянов стал членом Совета Федерации.

Пока на свободный мандат претендуют Раиль Минегалиев от партии «Новые люди» и самовыдвиженец Андрей Фомичев. Выдвижение кандидатов завершается 10 июля.

Кроме того, 14 сентября в Татарстане предстоит избрать 7,5 тысяч депутатов представительных органов муниципальных образований.

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