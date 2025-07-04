Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции

После конфликта Ирана с Израилем президент исламской республики Масуд Пезешкиан подписал указ о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) В Тегеране начали звучать заявления о том, что пришло время Ирану выйти из ДНЯО. В иранском парламенте объяснили это тем, что договор должен был гарантировать безопасность Ирана, а не становиться причиной ее отсутствия.