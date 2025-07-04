Дуда заявил, что Польша поставками тяжелых вооружений спасла Украину

Навроцкий ранее говорил о возможном изменении позиции Варшавы в отношении вступления Киева в западные альянсы, НАТО и ЕС. В начале года он заявил, что не видит Украину ни в Европейском союзе, ни в НАТО — до тех пор, «пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы», как вопрос Волынской резни.