Bloomberg: время для организации встречи Си и Трампа «уходит»

У Синьбо, директор Центра американских исследований при Университете Фудань, в пятницу обратил внимание на сжатые сроки для подготовки такой встречи, говорится в статье. В прошлом году он возглавлял группу экспертов китайского МИД, которые встречались с политиками и представителями бизнес-кругов США. Он предположил, что Дональд Трамп может посетить Китай в ходе поездки в Южную Корею на саммит АТЭС в октябре этого года: «Если мы хотим, чтобы встреча в верхах состоялась, надо ускорить подготовку, поскольку времени остается все меньше».
«За последнюю неделю я стал свидетелем ощутимого прогресса Пекина и Вашингтона в выполнении того, что они обещали», — сказал он, имея в виду торговое перемирие, недавно заключенное двумя странами.
В июне Пекин и Вашингтон подписали торговое соглашение, которое будет действовать до середины августа. Китай согласился возобновить поставки редкоземельных элементов — основного сырья для ветряных турбин, электромобилей и военной техники. США предложили ослабить некоторые экспортные ограничения на этан, программное обеспечение для разработки микросхем и компоненты для реактивных двигателей.
По словам осведомленных источников, администрация Трампа спрашивает представителей бизнес-кругов, заинтересованы ли они в том, чтобы сопровождать его в возможной поездке в Китай в этом году. Отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что на данный момент визит Трампа в Китай не запланирован. В последний раз Трамп и Си общались в начале июня.