Bloomberg: время для организации встречи Си и Трампа «уходит»

У Синьбо, директор Центра американских исследований при Университете Фудань, в пятницу обратил внимание на сжатые сроки для подготовки такой встречи, говорится в статье. В прошлом году он возглавлял группу экспертов китайского МИД, которые встречались с политиками и представителями бизнес-кругов США. Он предположил, что Дональд Трамп может посетить Китай в ходе поездки в Южную Корею на саммит АТЭС в октябре этого года: «Если мы хотим, чтобы встреча в верхах состоялась, надо ускорить подготовку, поскольку времени остается все меньше».