Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: время для организации встречи Си и Трампа «уходит»

По словам советника Министерства иностранных дел Китая, Вашингтону и Пекину необходимо ускорить темпы подготовки потенциальной встречи лидеров двух стран, передает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

У Синьбо, директор Центра американских исследований при Университете Фудань, в пятницу обратил внимание на сжатые сроки для подготовки такой встречи, говорится в статье. В прошлом году он возглавлял группу экспертов китайского МИД, которые встречались с политиками и представителями бизнес-кругов США. Он предположил, что Дональд Трамп может посетить Китай в ходе поездки в Южную Корею на саммит АТЭС в октябре этого года: «Если мы хотим, чтобы встреча в верхах состоялась, надо ускорить подготовку, поскольку времени остается все меньше».

Заявление У последовало за растущей уверенностью в том, что отношения между двумя крупнейшими экономиками мира идут на поправку после нескольких месяцев враждебности и торговой войны.

«За последнюю неделю я стал свидетелем ощутимого прогресса Пекина и Вашингтона в выполнении того, что они обещали», — сказал он, имея в виду торговое перемирие, недавно заключенное двумя странами.

В июне Пекин и Вашингтон подписали торговое соглашение, которое будет действовать до середины августа. Китай согласился возобновить поставки редкоземельных элементов — основного сырья для ветряных турбин, электромобилей и военной техники. США предложили ослабить некоторые экспортные ограничения на этан, программное обеспечение для разработки микросхем и компоненты для реактивных двигателей.

По словам осведомленных источников, администрация Трампа спрашивает представителей бизнес-кругов, заинтересованы ли они в том, чтобы сопровождать его в возможной поездке в Китай в этом году. Отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что на данный момент визит Трампа в Китай не запланирован. В последний раз Трамп и Си общались в начале июня.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше