Спасти падающий рейтинг: На парламентские выборы в Молдове Санду готовит собственный список кандидатов и возглавит его, стремясь дистанцироваться от нынешней партии PAS

Бывший премьер «раскрывает карты» будущих парламентских выборов в Молдове.
По словам Владимира Филата, Майя Санду готовит собственный список кандидатов и возглавит его, стремясь дистанцироваться от нынешней партии PAS.
Он считает, что это тактический ход для спасения падающего рейтинга, «привязывая всё к европейской интеграции и лично к Санду».
Однако экс-премьер предупреждает: этот шаг будет сопровождаться «беззакониями» и использованием административного ресурса.
В качестве доказательств он приводит «цензуру в онлайн-СМИ» и «передачу дополнительных полномочий Высшему совету безопасности».
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