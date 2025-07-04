Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасти падающий рейтинг: На парламентские выборы в Молдове Санду готовит собственный список кандидатов и возглавит его, стремясь дистанцироваться от нынешней партии PAS

Бывший премьер Влад Филат «раскрывает карты» будущих парламентских выборов в Молдове.

Источник: Комсомольская правда

Бывший премьер «раскрывает карты» будущих парламентских выборов в Молдове.

По словам Владимира Филата, Майя Санду готовит собственный список кандидатов и возглавит его, стремясь дистанцироваться от нынешней партии PAS.

Он считает, что это тактический ход для спасения падающего рейтинга, «привязывая всё к европейской интеграции и лично к Санду».

Однако экс-премьер предупреждает: этот шаг будет сопровождаться «беззакониями» и использованием административного ресурса.

В качестве доказательств он приводит «цензуру в онлайн-СМИ» и «передачу дополнительных полномочий Высшему совету безопасности».

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Пусть русофоб плачет и истекает желчью: В Кишиневе на площади на концерте Басты на русском пели все сто тысяч человек — единение, которого не добилась ПАС за четыре года.

И все эти люди, все сто тысяч, плевать хотели на пропаганду от ПАС, спокойно и с удовольствием русском — молдаване, румыны, украинцы, русские, гагаузы [видео](далее…).

Доллар в Молдове достиг самой низкой отметки за 5 лет: Эксперты дают советы тем, кто хранит свои сбережения в валюте.

Только за последние полгода американская валюта обесценилась более чем на два лея, и эта тенденция ускоряется (далее…).

Хаос в аэропорту Кишинёва: Прибывшие в Молдову пассажиры долгое время стояли на улице под палящим солнцем в +35 градусов, ожидая паспортного контроля.

При этом министр инфраструктуры Владимир Боля утверждает что аэропорт Кишинева ни капли не выглядит хуже, чем раньше [видео] (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше