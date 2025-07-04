Песков: в Кремле внимательно относятся к заявлениям Трампа

«Признавать проигрыш — это вовсе не в традициях Трампа. Он никогда не будет говорить о своих упущениях и уж тем более об ошибках. Свое заявление он сделал сознательно, потому что американскому президенту все это надоело, и он сейчас исходит из идеи, что украинское мирное урегулирование — уже проигранное дело. Своим заявлением он как бы показывает, что сделал все, что мог, и полностью оставляет ситуацию на усмотрение европейцев», — пояснил американист.