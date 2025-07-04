В честные парламентские выборы в Молдове верит только четверть участников соцопроса

Ожидают исключения определенных партий из гонки 75% участников соцопроса, 71% считает, что в избирательную кампанию вмешаются иностранные европейские политики. При этом 59% опрошенных согласны, что голосование в диаспоре будет сфальсифицировано в пользу правящей партии PAS. Еще 54% считают, что Центризбирком будет действовать в интересах этой же партии. О том, что в выборы может вмешаться Россия, заявили 35% опрошенных.