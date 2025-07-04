В честные парламентские выборы в Молдове верит только четверть участников соцопроса

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. В то, что молдавские парламентские выборы в сентябре будут свободными и справедливыми, верят только 26% участников соцопроса, проведенного недавно компанией IMAS.
При этом 35% опрошенных полагают, что выборы будут «совершенно не свободными и корректными».
Половина (50%) участников опроса считают, что в ходе выборов будет допущен целый ряд нарушений. «Некоторые нарушения» прогнозируют 33% опрошенных.
Ожидают исключения определенных партий из гонки 75% участников соцопроса, 71% считает, что в избирательную кампанию вмешаются иностранные европейские политики. При этом 59% опрошенных согласны, что голосование в диаспоре будет сфальсифицировано в пользу правящей партии PAS. Еще 54% считают, что Центризбирком будет действовать в интересах этой же партии. О том, что в выборы может вмешаться Россия, заявили 35% опрошенных.
«В общей сложности чуть более четверти участников опроса ожидают свободных и справедливых выборов. 50% ожидают множества нарушений и мошенничества, а еще 33% ожидают, что будут некоторые нарушения или мошенничество, что является рекордным процентом, значительно превышающим ожидания до президентских выборов», — заявил генеральный директор IMAS Дору Петруци.
При этом 47% опрошенных считает предвыборным запугиванием тезис о том, что в случае проигрыша PAS Молдова якобы не сможет больше продолжать процесс евроинтеграции. Согласны с этим 38%. Опасение, что в случае смены правительства Молдова может оказаться втянутой в военный конфликт, выразили 25%, а 63% также посчитали это предвыборной «пугалкой».
Опрос IMAS проводился с 17 по 28 июня среди 1116 человек из 86 населенных пунктов Молдовы, погрешность составляет 3%.