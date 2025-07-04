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В Кишиневе задерживают несогласных с проведением в Молдавии евросаммита

Активист Витнянский: в Кишиневе задерживают несогласных с проведением саммита ЕС.

Источник: Sputnik

КИШИНЕВ, 4 июл — РИА Новости. Молдавская полиция проводит в пятницу массовые задержания несогласных с проведением в Кишиневе саммита Молдавия — Евросоюз, заявил член входящей в оппозиционный блок «Победа» партии «Возрождение» Юрий Витнянский.

Ранее администрация президента Молдавии Майя Санду сообщила, что 4 июля состоится саммит Молдавия — Евросоюз. Со стороны ЕС в саммите примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта. Мероприятие начнется вечером в пятницу в президентской резиденции в Кишиневе. По данным администрации президента, лидеры также обсудят расширение экономических связей и сотрудничества в таких областях, как инфраструктура, энергетика, цифровизация и региональное развитие.

«Сегодня в Кишиневе переполнены инспектораты полиции… Задерживают всех без разбора, потому что в Кишиневе проходит евросаммит. Насколько сильно власть боится собственного народа, что задерживают всех подряд в нарушение всех законных норм. Не дай бог, европейские чиновники увидят мнение народа», — написал Витнянский в своем Telegram-канале.

Активист подчеркнул, что в Молдавии установилась диктатура. «В такие моменты и возникает желание выйти к приехавшим европейцам и указать на реальное положение дел в Молдове», — отметил он.

Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное — на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два — в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали «глубокий раскол в молдавском обществе», и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.

В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.

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