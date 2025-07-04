«Смогут выбраться». В Китае внезапно высказались о России и США

«Полагаю, США хотят покупать российский природный газ», — поделился мнением пользователь.
«Похоже, что Трамп не отказывается от попыток сдружиться с Россией против Китая. США используют Украину как разменную монету, Путин это должен понимать», — высказался читатель.
«Трамп пускает слюни на российскую энергетику», — написал другой комментатор.
«Русские вот-вот победят, и США наконец-то смогут выбраться из украинской трясины», — заключил еще один читатель.
Очередной телефонный разговор президентов двух стран состоялся в четверг. Как сообщил Юрий Ушаков, лидеры обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.