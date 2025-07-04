Последние зарубежные новости за 4 июля 2025 года: свежие события текущего дня

Институциональные инвесторы, такие как ETF и корпорации, скупили почти 900 тыс. BTC и теперь контролируют около четверти всей эмиссии. Такой сдвиг влияет и на рынок в целом. Биткоин, который когда-то считался инструментом для агрессивного трейдинга, становится все больше похож на консервативный инвестиционный актив.