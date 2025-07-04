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Последние зарубежные новости за 4 июля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 4 июля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

NBC назвал инициатора остановки военных поставок США на Украину

Источник: AP 2024

Решение о приостановке военной помощи Украине глава Пентагона Пит Хегсет принял единолично. Проверка показала, что что продолжение оказания помощи Украине не приведет к критическому истощению и не повлияет на боеспособность американской армии.

Bild: Мерц добивается тайной оружейной сделки с Трампом

Источник: Reuters

Канцлер ФРГ ищет пути поставок оружия Украине и добивается тайной сделки с США. Германия направила Вашингтону запрос на передачу Киеву ЗРК Patriot и ждет согласия Белого дома.

Bloomberg: на крипторынке происходит великий передел власти

Институциональные инвесторы, такие как ETF и корпорации, скупили почти 900 тыс. BTC и теперь контролируют около четверти всей эмиссии. Такой сдвиг влияет и на рынок в целом. Биткоин, который когда-то считался инструментом для агрессивного трейдинга, становится все больше похож на консервативный инвестиционный актив.

Foreign Policy объяснил, почему Трамп изменит подход к конфликту на Украине

Источник: Reuters

По данным Foreign Policy, успех Трампа в действиях против Ирана может повлиять на его политику по Украине. Издание считает, что Трамп может использовать более жесткий курс во внешней политике.

СМИ допустили возможную скорую отставку Стармера

Источник: AP 2024

В Великобритании обсуждают возможную отставку премьера Стармера, если лейбористы провалят майские выборы 2026 года. По данным Sky News и Politico, внутри партии растет недовольство.