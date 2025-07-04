Маск назвал главную задачу анонсированной им новой партии в США

В США есть две основные партии — Демократическая и Республиканская. Также существует несколько десятков различных политических партий, большинство из которых действуют на уровне отдельных штатов. Ни один кандидат от третьей партии не побеждал на президентских выборах с тех пор, как Республиканская партия стала второй крупной партией в 1856 году. После этого кандидаты от третьих партий побеждали хотя бы в одном штате всего пять раз.