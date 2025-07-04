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Погибшие из-за обстрела ВСУ Донецка ехали в составе похоронной процессии

Противник нанес удар по мирному кварталу, где нет вооружения и военной техники.

Источник: Аргументы и факты

Четверо погибших при обстреле ВСУ Петровского района Донецка ехали в составе похоронной процессии. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

«Из-за обстрела погибли четыре мирных жителя, передвигавшихся на легковой машине в составе похоронной процессии», — сказано в сообщении.

Отмечается, что противник ударил по мирному кварталу, где нет вооружения и военной техники. В результате обстрела также повреждения получили жилые дома, добавили в СК.

Ранее в СК сообщили, что ВСУ ударили по центру Донецка из американской РСЗО HIMARS. В результате удара ВСУ в Донецке был поврежден жилой дом, где находились мирные граждане.