Погибшие из-за обстрела ВСУ Донецка ехали в составе похоронной процессии

Четверо погибших при обстреле ВСУ Петровского района Донецка ехали в составе похоронной процессии. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.
«Из-за обстрела погибли четыре мирных жителя, передвигавшихся на легковой машине в составе похоронной процессии», — сказано в сообщении.
Отмечается, что противник ударил по мирному кварталу, где нет вооружения и военной техники. В результате обстрела также повреждения получили жилые дома, добавили в СК.
Ранее в СК сообщили, что ВСУ ударили по центру Донецка из американской РСЗО HIMARS. В результате удара ВСУ в Донецке был поврежден жилой дом, где находились мирные граждане.