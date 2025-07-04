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В Госдуме предложили запретить продажу газировки и чипсов в школах

Депутаты Госдумы предложили запретить продажу чипсов и газировки в школах. Соответствующие рекомендации содержатся в проекте постановления по итогам парламентского часа по охране здоровья школьников.

Источник: Life.ru

«Рекомендовать Министерству просвещения РФ установить возможность запрета продажи вредных продуктов (газированной воды, чипсов, сладостей с трансжирами) в буфетах и автоматах на территориях образовательных организаций», — говорится в документе, размещённом в думской электронной базе.

Парламентарии также предлагают увеличить в школьном питании долю свежих овощей, фруктов, цельных злаков и качественного белка. Инициатива направлена на улучшение качества питания учащихся и профилактику заболеваний, связанных с неправильным рационом.

Ранее в Госдуме предложили отменить оценивание по пятибалльной системе по физкультуре, изобразительному искусству и труду. Соответствующий документ подготовлен, целесообразность рассмотрят Минобрнауки и Рособрнадзор.