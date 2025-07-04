В Госдуме предложили запретить продажу газировки и чипсов в школах

«Рекомендовать Министерству просвещения РФ установить возможность запрета продажи вредных продуктов (газированной воды, чипсов, сладостей с трансжирами) в буфетах и автоматах на территориях образовательных организаций», — говорится в документе, размещённом в думской электронной базе.