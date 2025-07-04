Президент ЮАР: Европа в прошлом грабила Африку

В свою очередь Ван дер Беллен заметил, что Австрия никогда не имела колоний в Африке. «Я не знаю, хорошо или нет, но Австрия не была в Африке колониальной державой», — сказал он. Ван дер Беллен добавил, что сейчас Франция сталкивается с серьезным вызовом в Африке, когда ее интересы были задеты в Мали, Нигере и Буркина-Фасо.