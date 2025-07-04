Президент ЮАР: Европа в прошлом грабила Африку

ПРЕТОРИЯ, 4 июля. /ТАСС/. Страны Европы в течение длительного периода занимались разграблением Африки, и сейчас они обязаны способствовать развитию африканских стран. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса во время государственного визита в страну президента Австрии Александера Ван дер Беллена.
«Поскольку большая часть Европы действительно совершила большой скачок вперед благодаря добыче ресурсов в Африке, я считаю, что теперь Европе следует принять участие в процессе развития Африканского континента и проявить такой же энтузиазм, какой, как я полагаю, был у них в прошлом, но на этот раз — торговать, инвестировать и развивать Африканский континент», — сказал он.
В свою очередь Ван дер Беллен заметил, что Австрия никогда не имела колоний в Африке. «Я не знаю, хорошо или нет, но Австрия не была в Африке колониальной державой», — сказал он. Ван дер Беллен добавил, что сейчас Франция сталкивается с серьезным вызовом в Африке, когда ее интересы были задеты в Мали, Нигере и Буркина-Фасо.
Два года назад ЮАР и Гана инициировали всемирную кампанию с целью добиться для Африки от стран Западной Европы и США репараций за работорговлю. Согласно их планам, сумма компенсации должна быть установлена в ходе переговоров.
Состоявшаяся в 1999 году в столице Ганы Аккре конференция специальной комиссии по установлению ущерба, нанесенного странам Африки колониализмом и работорговлей, назвала сумму в $777 трлн.