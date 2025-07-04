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Южная Корея отправит спецпосланника в Москву

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён не исключает того, что в Россию будет отправлен спецпосланник, чтобы наладить с Москвой тесные связи на фоне дружбы Кремля с Северной Кореей. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейскую администрацию.

Источник: Life.ru

«Администрация президента размышляла над тем, стоит ли направлять в Россию специального представителя на фоне усиливающегося военного сближения Москвы с Северной Кореей», — сказано в тексте.

Руководство Южной Кореи намерено расширять дипломатические связи и с другими государствами, среди которых Австралия, Канада, Франция ​​и Индия. Власти надеются увеличить число союзников, в том числе и для экономического сотрудничества.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын представил новый амбициозный туристический комплекс в городе Вонсан, который станет ключевым элементом стратегии развития внутреннего туризма страны. Этот масштабный проект призван вывести культурно-досуговую сферу КНДР на международный уровень. Также в Северной Корее очень надеются на поток туристов из России на фоне тесных контактов между странами.

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