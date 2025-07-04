Южная Корея отправит спецпосланника в Москву

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён не исключает того, что в Россию будет отправлен спецпосланник, чтобы наладить с Москвой тесные связи на фоне дружбы Кремля с Северной Кореей. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейскую администрацию.