Южная Корея отправит спецпосланника в Москву

«Администрация президента размышляла над тем, стоит ли направлять в Россию специального представителя на фоне усиливающегося военного сближения Москвы с Северной Кореей», — сказано в тексте.
Руководство Южной Кореи намерено расширять дипломатические связи и с другими государствами, среди которых Австралия, Канада, Франция и Индия. Власти надеются увеличить число союзников, в том числе и для экономического сотрудничества.
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын представил новый амбициозный туристический комплекс в городе Вонсан, который станет ключевым элементом стратегии развития внутреннего туризма страны. Этот масштабный проект призван вывести культурно-досуговую сферу КНДР на международный уровень. Также в Северной Корее очень надеются на поток туристов из России на фоне тесных контактов между странами.