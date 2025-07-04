CNN: в США собираются лишать гражданства по закону о нацистах

Отмечается также, что правоохранителям дано указание инициировать процедуру лишения гражданства во всех юридически допустимых случаях. Минюст США подтвердил, что такая мера будет применяться, в частности, на основании обнаруженных доказательств предоставления ложных сведений о себе в процессе натурализации.