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CNN: в США собираются лишать гражданства по закону о нацистах

Американские власти собираются лишать гражданства натурализованных мигрантов по закону, применявшемуся для выдворения нацистов.

Источник: Аргументы и факты

Власти США хотят лишать гражданства натурализованных мигрантов по закону о нацистах, передает телеканал CNN.

По данным канала, закон, о котором идет речь, применялся в 1970-х годах для обнаружения нацистов, которые скрывали свои истинные данные. Это позволяло отзывать их гражданство либо выдворять из страны.

Подчеркивается, что теперь закон может быть использован для лишения гражданства большого числа американских граждан.

Отмечается также, что правоохранителям дано указание инициировать процедуру лишения гражданства во всех юридически допустимых случаях. Минюст США подтвердил, что такая мера будет применяться, в частности, на основании обнаруженных доказательств предоставления ложных сведений о себе в процессе натурализации.

Ранее сообщалось, что власти США будут уделять приоритетное внимание лишению гражданства лиц, виновных в преступлениях против половой неприкосновенности и торговле людьми.