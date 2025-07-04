МИД Армении вызвал посла России и передал ноту протеста

Напомним, что в Ереване ранее началась акция с требованием освободить из следственного изолятора предпринимателя Самвела Карапетяна. На площади, где развернулось мероприятие, собрались несколько сотен человек. KP.RU писал, что многие участники пришли в белых бейсболках и футболках, часть митингующих держит в руках флаги Армении. Акция носит мирный характер и проходит под лозунгами в поддержку Карапетяна.