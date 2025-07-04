МИД Армении вызвал посла России и передал ноту протеста

Посол России в Ереване Сергей Копыркин был вызван в Министерство иностранных дел Армении, где ему вручили ноту протеста. Поводом стали высказывания, поступающие из России в адрес последних внутриполитических событий в Армении. Об этом сообщило армянское внешнеполитическое ведомство порталу Radar Armenia.
В МИД Армении уточнили, что недовольство позицией, озвучиваемой российскими официальными лицами, экспертами и средствами массовой информации, уже было передано Москве по дипломатическим каналам. Армянская сторона выразила протест против, как она считает, «недружелюбной риторики» и дала понять, что подобные заявления воспринимаются в Ереване крайне негативно.
МИД Армении призвал российских коллег оперативно и решительно отреагировать на выявленные проявления якобы недружественной риторики и действий в отношении Республики.
Напомним, что в Ереване ранее началась акция с требованием освободить из следственного изолятора предпринимателя Самвела Карапетяна. На площади, где развернулось мероприятие, собрались несколько сотен человек. KP.RU писал, что многие участники пришли в белых бейсболках и футболках, часть митингующих держит в руках флаги Армении. Акция носит мирный характер и проходит под лозунгами в поддержку Карапетяна.