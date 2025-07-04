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Британия собирает экстренное совещание по сохранению боеспособности Украины

По данным американского издания Politico, Великобритания проведет на следующей неделе встречу так называемой коалиции желающих по помощи Украине.

По данным американского издания Politico, Великобритания проведет на следующей неделе встречу так называемой коалиции желающих по помощи Украине.

В материале отмечается, что инициаторами встречи стали Париж и Лондон, а само заседание намечено на 10 июля.

«На повестке дня — как сохранить боеспособность Украины», — сообщает издание.

Кроме этого, по данным американских журналистов, на встрече европейские лидеры будут обсуждать, как усилить давление на Россию и продолжить работу над следующими шагами.

Ранее Politico сообщало, что замедление поставок оружия и боеприпасов Украине со стороны США может оказать существенное влияние на ход конфликта. Сегодня Владимир Зеленский сообщил, что обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом возможность усиления украинской системы ПВО.

Читайте материал: «Мы договорились»: Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом".

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