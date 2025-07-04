«Фон дер Ляйен или Ле Пен», — политолог предположил, кто мог пустить слухи о жене Макрона

Непонятно и другое, кто до сих пор разжигает споры о теории, будто Брижит Макрон в прошлом была мужчиной. «Это политические конкуренты Макрона во Франции. Марин Ле Пен или Жан-Люк Меланшон. Но Макрон — политик европейского уровня. С ним ведут борьбу за лидерство такие политики как Урусла Фон дер Ляйен, поэтому не исключено, что она может, так сказать, “подогревать” это. Но там и с другими политиками у него плохое отношение, например, с премьер-министром Италии Джорджой Мелони. Они просто дают толчок в СМИ с тем, чтобы там раскручивали эту историю», — рассказал нам Сергей Марков, политолог, член Общественной палаты РФ.