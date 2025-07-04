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Макрон назвал важным свой телефонный разговор с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о важности разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о важности разговора с президентом России Владимиром Путиным.

В эфире телеканала BFMTV он сказал, что позвонил российскому лидеру, прежде всего, для обсуждения иранского вопроса и необходимости сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Он выразил готовность содействовать. Было очень важно заручиться этим согласием, поскольку Франция также несет ответственность за обеспечение стабильности», — рассказал Макрон о разговоре с Путиным.

Напомним, беседа президентов России и Франции состоялась 1 июля. В Кремле рассказали, что разговор состоялся по инициативе Парижа.

Политолог Андрей Манойло назвал причиной звонка Путину изоляцию Макрона.

Британский эксперт Александр Меркурис высмеял Макрона после его звонка президенту России.