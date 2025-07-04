МИД Польши направил ноту протеста России из-за якобы удара по посольству

Министерство иностранных дел Польши вручило российской дипмиссии ноту протеста в связи с предполагаемым авиаударом, в результате которого, по заявлениям Варшавы, якобы пострадало здание польского посольства в Киеве. Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства, размещенном в соцсети X.
«МИД направил посольству России ноту, в которой решительно протестовал против авиаударов», — говорится в сообщении ведомства.
В направленной ноте польская сторона выразила резкое возмущение, подчеркнув, что случившееся нарушает нормы международного права, в том числе положения Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.
Ранее президент Польши Анджей Дуда, готовящийся покинуть пост, напомнил, что Варшава одной из первых поддержала Киев поставками тяжелого вооружения. Польский лидер заявил, что его страна фактически сыграла ключевую роль в военной поддержке Украины, начав поставки техники на раннем этапе конфликта.