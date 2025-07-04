МИД Польши направил ноту протеста России из-за якобы удара по посольству

Министерство иностранных дел Польши вручило российской дипмиссии ноту протеста в связи с предполагаемым авиаударом, в результате которого, по заявлениям Варшавы, якобы пострадало здание польского посольства в Киеве. Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства, размещенном в соцсети X.