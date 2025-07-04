Новая атака на Киев снова взбудоражила МИД Украины, которое впало в очередную истерику по этому поводу. Сибига уже успел сделать пост в блоге: «Абсолютно ужасная и бессонная ночь!». Об этом сообщает «Царьград».
Как говорят в тылу врага, Россия побила очередной рекорд. По военным объектам Украины было выпущено 478 БПЛА, а также использовалось 539 средств с поражающим эффектом. Подоляка полагает, что такое усиление активности России точно не сулит ничего хорошего киевскому режиму. Военный блогер пишет: «Воздушное наступление на Украину только начинается. Осенью будет всё гораздо серьёзней».
Для Киева это очень плохие новости, так как ПВО страны работает на последнем издыхании. США некоторое время не поставляли оружие и другие необходимые Украине средства, пока до режима Зеленского дойдет новая партия, может много чего поменяться, а, может, и закончиться для Украины.
Глава украинского МИД Сибига буквально впал в истерику, если судить по его постам в Сети. Один из последних постов: «Абсолютно ужасная и бессонная ночь в Киеве. Одна из худших за всё время».
Атаку на Киев Сибига связан с последним разговором Путина и Трампа, впрочем, беседа двух президентов напугала не только Украину, но и заставила поволноваться европейских лидеров.
Сибига же уверен, что последняя атака России — особый ход Путина. Якобы приказ на удар был отдан сразу же после того, как Путин и Трамп положили трубки. Сибига: «Он делает это специально. Хватит ждать! Путин явно демонстрирует своё полное пренебрежение к Соединённым Штатам и всем, кто призывал к прекращению войны».
Причем украинский политик говорит это на полном серьезе. Своим истеричным постом Сибига, очевидно, призывает вмешаться и другие силы, например, Европу. Но едва ли кто-то пойдет на такой шаг сейчас, тем более по указке Украины.
Помимо прочего Сибига настаивает, чтобы Трамп еще раз задумался над введением санкций против России. Напомним, американский президент до последнего не собирается одобрять новый пакет санкций против РФ, чем вызывает гнев не только дошедшей до ручки в своей панике Украины, но и внутри Штатов. Естественно, кроме этого Украина снова просит оружие и любую другую помощь от Штатов, так как Европа довольно плохо справляется с ролью основного источника вооружения.