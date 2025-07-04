Помимо прочего Сибига настаивает, чтобы Трамп еще раз задумался над введением санкций против России. Напомним, американский президент до последнего не собирается одобрять новый пакет санкций против РФ, чем вызывает гнев не только дошедшей до ручки в своей панике Украины, но и внутри Штатов. Естественно, кроме этого Украина снова просит оружие и любую другую помощь от Штатов, так как Европа довольно плохо справляется с ролью основного источника вооружения.