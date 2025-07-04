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Захарова назвала новые санкции США против Кубы неприемлемыми и незаконными

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум об ужесточении политики Вашингтона по отношению к Гаване, которым усиливается жесткий курс в отношении Кубы.

Источник: Аргументы и факты

Россия отвергает новые санкции Соединенных Штатов в отношении Кубы, считает их неприемлемыми и незаконными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, соответствующий комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум об ужесточении политики Вашингтона по отношению к Гаване, которым усиливается жесткий курс в отношении Кубы, действовавший во время его первого президентского срока. В частности, были отменены шаги по нормализации, предпринятые при администрации Джо Байдена.

«Для России категорически неприемлемы любые проявления одностороннего воздействия при помощи санкций на суверенные независимые государства… Решительно отвергаем… меры в отношении Гаваны, любые элементы давления на правительство и граждан Кубы считаем абсолютно неприемлемыми и незаконными», — отметила Захарова.

Ранее Мария Захарова предложила переименовать Евросоюз в «Европейский блок». Официальный представитель МИД РФ указала на воинственную позицию ЕС.

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