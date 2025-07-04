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Трамп рассказал, каких мигрантов могут не изгнать из США

Президент США Дональд Трамп сказал, что некоторым рабочим-мигрантам, пребывающим в стране, могут разрешить остаться в ней.

Президент США Дональд Трамп сказал, что некоторым рабочим-мигрантам, пребывающим в стране, могут разрешить остаться в ней. Речь идет о мигрантах, задействованных в сфере сельского хозяйства.

Трамп, которого цитирует reuters.com, сказал, что мигранты смогут остаться, если за них поручаться фермеры, чтобы фермы не остались без рабочей силы.

Работать по соответствующему вопросу планируется также с гостиничной индустрией, сказал Трамп.

Читайте материал «Журналист рассказал, о чем Зеленский попросил Трампа по телефону».

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