«Открутят бошки»: Гоблин предупредил россиян о поездках за границу по окончании СВО

Гоблин отметил, что некоторые россияне надеются снова посетить такие места, как Майами в США или Лазурный Берег во Франции, когда конфликт закончится.
«Даже если победим, в ближайшие лет 20 вы вообще никуда не будете ездить. Потому что вас там будут ловить, душить и бошки откручивать», — высказался блогер.
Блогер назвал такие мечты глупыми и признался, что не понимает, откуда они берутся.
К слову, суд на Украине заочно приговорил российского блогера и переводчика Дмитрия «Гоблина» Пучкова к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Его признали виновным в преступлениях, связанных с подрывом территориальной целостности Украины и распространением пропаганды. Пучков назвал идиотами тех, кто принял такое решение.