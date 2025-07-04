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«Открутят бошки»: Гоблин предупредил россиян о поездках за границу по окончании СВО

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, обратился к россиянам, которые хотят поехать за границу после завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. В своём видео для проекта «Репортёры», он сказал, что это будет невозможно.

Источник: Life.ru

Гоблин отметил, что некоторые россияне надеются снова посетить такие места, как Майами в США или Лазурный Берег во Франции, когда конфликт закончится.

«Даже если победим, в ближайшие лет 20 вы вообще никуда не будете ездить. Потому что вас там будут ловить, душить и бошки откручивать», — высказался блогер.

Блогер назвал такие мечты глупыми и признался, что не понимает, откуда они берутся.

К слову, суд на Украине заочно приговорил российского блогера и переводчика Дмитрия «Гоблина» Пучкова к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Его признали виновным в преступлениях, связанных с подрывом территориальной целостности Украины и распространением пропаганды. Пучков назвал идиотами тех, кто принял такое решение.