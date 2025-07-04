Трамп оступился и выдал пикантную подробность о супруге Мелании: вот как он называет ее в постели

Президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Айове, оступился и выдал пикантную подробность о супруге Мелании. Он во все услышанье рассказал, как зовет жену в постели. Об этом пишет издание Daily Mail.
Нужно отметить, что Трамп, ничуть не смутившись, заявил, что зовет Меланию «первой леди». Но в этом есть особый смысл. Глава Белого дома отметил, что таким образом он каждый раз напоминает себе о том, что он президент.
«Я помню, как сказала нашей великой первой леди… Я называю ее “Первая леди”, разве это не ужасно? Я говорю: “Спокойной ночи, первая леди, моя дорогая”, потому что это напоминает мне, что я президент», — резюмировал Трамп с трибуны на митинге.
Ранее KP.RU сообщил, что Мелания не соглашается переезжать жить в Белый дом даже несмотря на то, что затеяла там ремонт и переделала несколько помещений на свой вкус. Она предпочитает жить на фамильной ферме Трампа, а в Вашингтон приезжать от случая к случаю.