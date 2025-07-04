В ГД призвали повторить опыт Нюрнбергского трибунала после налетов дронов ВСУ

В Госдуме РФ назвали попытки атаковать мирные города России с применением дронов терактами, которые в полной мере отражают идеологию властей Украины. Об этом пишет NEWS.ru.
По мнению депутата, смертную казнь нужно возродить специально для организаторов этих налетов.
Парламентарий заявил, что нужно не просто лишить киевский режим возможности кошмарить и убивать русских, а уничтожить их.
Политик заявил, что место нацистским военным преступникам должно быть или на виселице, или в тюрьме, но на долгие годы.
Собеседник издания также вспомнил практику Нюрнбергского трибунала с повешением крупнейших его осужденных.
Ранее в России назвали массированный удар, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по военным объектам в Киеве, предупреждением Владимиру Зеленскому.